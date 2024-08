Aschersleben/MZ - Schon Anfang Juni berichtete die MZ über Klagen von Lesern über einige der schlimmsten Schlaglöcher in der Stadt Aschersleben. Im Fall des von Rainer Wolf beklagten Lochs beim Übergang zwischen Bitumen und Kopfsteinpflaster in der Schmidtmannstraße an der Kreuzung am Fallerslebener Weg hat sich auch nach Bauarbeiten im Fallerslebener Weg zum Verlegen von Rohren nichts geändert.

