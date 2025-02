Im Jahr der historischen Jubiläen geht man am Stephaneum der Frage nach, ob der berühmte Reformator ein Lehrer am heutigen Ascherslebener Gymnasium war.

Historisches in Aschersleben

Museumsleiterin Trisha Cisielskie referiert in der Aula des Stephaneums über Thomas Müntzer.

Aschersleben/MZ. - Das Jahr 2025 ist für unsere Region sehr reich an Jubiläen geschichtlich bedeutsamer Ereignisse. Das trifft insbesondere für das Ascherslebener Gymnasium Stephaneum zu. Da die Schule einst den Namen „Thomas Müntzer“ trug und dieser eine Schlüsselrolle beim Ausbruch des Bauernkrieges 1525 trug, gilt es in diesem Jahr gleich drei Jubiläen zu gedenken: 125 Jahre Verein ehemaliger Schüler des Stephaneums zu Aschersleben, 500 Jahre Ausbruch des Bauernkrieges und 700 Jahre Stephaneum – im Jahr 1325 erstmals als Lateinschule in Aschersleben erwähnt.