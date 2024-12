Auch an diesem Wochenende sorgten Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen in Aschersleben und im Seeland für die richtige Adventsstimmung.

Aschersleben/Seeland/MZ - Auch Engel werden krank. Die gemütliche Leseecke auf dem Winninger Weihnachtsmarkt mit Stehlampe und Sessel war schon vorbereitet. „Nun teilen wir uns beim Märchenlesen einfach rein“, meint Ortschef Axel Pich am Sonnabend.

Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr haben Gestecke für das Froser Weihnachtsglühen am Depot gebastelt. (Foto: Frank Gehrmann)

Die Hauptattraktion – der Besuch der Weihnachtsrevue im Steintorvarieté Halle – für die Knirpse des Kinderheims und des eigenen Ortes, für die in Winningen gesammelt wurde, hat da schon stattgefunden. Doch der Markt mit Eierpunsch, Kassler samt Grünkohl, kandierten Äpfeln und Winzerglühwein aus dem Partnerort Winningen ist genauso schön. „Alle Vereine sind wieder dabei, die Interessengemeinschaft hat den Hut auf“, so Pich.

Kandierte Äpfel und andere Leckereien wurden auf dem Winninger Weihnachtsmarkt angeboten. (Foto: Frank Gehrmann)

Auch in zahlreichen anderen Orten gibt es am Wochenende Weihnachtsmärkte. In Cochstedt, im Ascherslebener Tierheim, bei der Froser Feuerwehr oder am Ascherslebener Stephaneum. Auf dem Schulhof des Gymnasiums sind die Bäume mit Lichterketten und Sternen geschmückt.

Adventszeit mit Musik: Der Ascherslebener Lyra Chor verzaubert mit seinem Weihnachtskonzert die Zuhörer. (Foto: Frank Gehrmann)

Es gibt Stände mit Plätzchen, Glühwein und Würstchen, die den Gästen der Weihnachtskonzerte des Gymnasiums eine Stärkung bieten sollen. „Vorbereitet wurde alles von den Abiturienten, die Geld sammeln für ihren Abiball, betreut wird der Markt von Andrea Sonnabend“, sagt Schulleiter Axel Wieczorek.

In Frose knistern vor dem Feuerwehrdepot die Schwedenfeuer und Schneeflocken werden in die Bäume des Angers projiziert.

Große Spendenbereitschaft herrschte bei der Tierheim-Weihnacht in Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

„Es ist das zweite Mal, dass wir ein Weihnachtsglühen haben“, erklärt Ortswehrleiter Michael Samlitschka. Mit den Buden der Stadt und vielen Lichterketten hat der Förderverein mit den Kameraden ein gemütliches Weihnachtsflair gezaubert. Die Jugendwehr verkauft selbstgebastelten Weihnachtsschmuck. Und der Mutzbraten am Spieß ist auch sehr gefragt.