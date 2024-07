In Klein Schierstedt, Mehringen und Schadeleben wird am Wochenende gefeiert. Das Programm reicht von Bus-Trekking über Adlerschießen und Entenrennen bis zum Familiennachmittag.

Auch in Mehringen wird es an diesem Wochenende wieder einen großen Schützenumzug geben.

Aschersleben/MZ - Gleich drei Heimat- und Schützenfeste werden am kommenden Wochenende in Aschersleben und im Seeland gefeiert: in Schadeleben, in Mehringen und in Klein Schierstedt. Die Organisatoren haben jeweils viel Mühe aufgewendet, um ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, Einwohnern und Gästen entspannte Stunden zu bescheren.

Sowohl in Mehringen als auch in Schadeleben sind Muskeln gefragt. In Mehringen wird am Sonnabend ab 16.30 Uhr zum zehnten Bus-Trekking gebeten. In Schadeleben hat das Tauziehen mit befreundeten Wehren eine lange Tradition. Start ist hier am Sonnabend um 10 Uhr. Sportlich geht es auch in Klein Schierstedt zu, wenn am Sonnabend ab 11 Uhr zum traditionellen „Klein Schierstedter Staffellauf“ eingeladen wird. Nach dem Mittagessen geht es hier weiter mit Kegelwettkämpfen, ab 14 Uhr mit Kinderwettbewerben.

In allen drei Orten treffen sich die Schützen mit befreundeten Vereinen, es werden die Schützen- und Adlerkönige ermittelt. In Klein Schierstedt werden die Schützenkönige am Sonntag ab 9 Uhr abgeholt – begleitet vom Schierstedter Spielmannszug.

In Mehringen trifft man sich schon am Sonnabend um 13 Uhr zum großen Schützenumzug am Lindenplatz. Nach der Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal geht es, angeführt vom Mehringer Spielmannszug, gemeinsam zum Festplatz, wo in der Festhalle die Schützenvereine empfangen werden. Doch damit nicht genug: Am Sonntag werden die Meister abgeholt. Um 8.30 Uhr geht es an der ehemaligen Sparkasse los. Der Festumzug der Schützenvereine startet in Schadeleben am Sonntag um 8.30 Uhr.

In allen drei Orten werden nicht nur Schützen, sondern auch Familien auf ihre Kosten kommen: bei Spiel und Spaß, lustigen Wettbewerben, Kaffee und Kuchen, Platzkonzerten und abendlichem Tanz.

In Klein Schierstedt hat am Sonnabend auch das Entenrennen Tradition. Die „Tierchen“ werden gegen 16.30 Uhr aufs Wasser gesetzt.