Der Berufsorientierungstag am Ascherslebener Stephaneum zeigt viele Möglichkeiten auf, wie die berufliche Zukunft einmal aussehen kann. Genutzt wird er rege.

Aschersleben/MZ - Große Firmen, Bundeswehr und Universitäten: Die Stände, die am Wochenende in der Sporthalle des Ascherslebener Gymnasiums Stephaneum aufgebaut sind, stehen dicht an dicht. 36 Aussteller sind gekommen, freut sich Enrico Friedel-Treptow, der den Berufsorientierungstag organisiert hat. Für die etwa 300 Schüler der neunten bis zwölften Klassen, aber auch für alle anderen Interessenten.