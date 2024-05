Viele Partys zum Kindertag: Hier ist was los in Aschersleben, Seeland und Umgebung

Aschersleben/Seeland/MZ - Am Sonnabend wird der Internationale Kindertag gefeiert. In vielen Gemeinden des Landkreises haben Vereine und Einrichtungen kleine Feste und Mitmach-Angebote vorbereitet, die es Eltern leicht machen, gemeinsam mit den Sprösslingen etwas zu unternehmen.

Spiel und Spaß im Ballhaus

Eine Möglichkeit ist der Kindertag im Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus in Aschersleben, der zwischen 10 und 15 Uhr Abwechslung im Schwimmbad, in der Kletter- und in der Beachhalle, in der Arena und beim Kreativ-Basteln mit Zahlen verspricht. Der Eintritt kostet hier zehn Euro.

In Winningen lädt die Interessengemeinschaft „Sauberes Winningen“ ab 15 Uhr auf den Teichberg ein. Freuen können sich die kleinen Besucher auf Spielemobil, Spritzenhaus, Riesenlaufbälle, Riesenseifenblasen, auf Bastelstände und eine Schminkstation. Und was wäre eine Party ohne Kuchen, Grillwurst, Pommes, Waffeln und Eis ... auch dafür wird gesorgt sein.

Volleyball, Musik, Tombola und mehr

In Schackstedt beginnt das Kinder- und Sportfest um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen am Sportlerheim. Den ganzen Tag über findet hier ein offenes Beachvolleyballturnier statt, am Abend beginnt eine Beach-Party.

In Drohndorf hat der Kultur- und Heimatverein das geplante Fest auf dem Spielplatz wetterbedingt verschoben. Die Wilslebener Landfrauen laden unter dem Motto „Mit Pauken und Trompeten“ ab 14.30 Uhr an das Dorfgemeinschaftshaus ein. Neben den Aschersleber Stadtpfeifern und den Tanzmäusen erwarten die Gäste viele tolle Aktionen und Spiele rund um die Musik.

Gefeiert wird auch in Frose auf dem Sportplatz und an der Kita in Giersleben. Das Kinderfest wird gemeinsam organisiert vom Wipper Kidz Giersleben e.V., von der Kita und vom Förderverein. Von 10 bis 16 Uhr sind unter anderem Tombola und Flohmarkt geplant.