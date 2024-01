Einbrecher sind in den Eingangsbereich des Ascherslebener Zoos eingedrungen und haben es auf die Tageseinnahmen abgesehen. Diese waren allerdings nicht aufzufinden.

Viel Schaden, wenig Beute: Diebe brechen in Ascherslebener Zoo ein

Aschersleben/MZ - Am Montagmorgen wurde ein Einbruch auf dem Gelände des Zoos in Aschersleben gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht gewaltsam Zugang zum Kassenhäuschen im Eingangsbereich verschafft und dort mehrere Schränke und Schubladen geöffnet.

Aus dem Kassenhäuschen fehlt nach bisher vorliegenden Erkenntnissen das Kleingeld aus einer Spardose. Alle anderen Kasseninhalte werden nach Tagesabschluss entleert und gesichert. Weiterhin wurden der in der Nähe befindliche Kinderbagger und der Fotoautomat aufgebrochen, um an die Geldkassetten zu kommen.

Aufgrund vorangegangener Einbrüche werden allerdings auch hier zum Feierabend alle Einnahmen entnommen. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.