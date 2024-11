Nachterstedt/MZ - Es ist eine Premiere der besonderen Art: Nach über zehn Jahren wird der Internationale Royal-Cat-Club am Wochenende erstmals wieder eine deutschlandweite Katzen-Schau ausrichten. Und das ausgerechnet im Seeland-Ortsteil Nachterstedt. Wie es dazu gekommen ist?

„Durch ein neues Mitglied, das aus Hoym stammt und den Tipp gab“, verrät die frischgebackene Präsidentin Yvonne Kerber, die die Ausstellungstradition neu beleben will und nach einer entsprechenden Örtlichkeit suchte. „Und ich muss sagen: Ich bin total begeistert. Das ist so ein netter Menschenschlag hier und wir haben viel Unterstützung bekommen.“

Tiere aus 15 Vereinen

So werden nun am Sonnabend, 9. November, und am Sonntag, 10. November, im Nachterstedter Kulturhaus von 10 bis 17 Uhr die schönsten Katzen von Züchtern aus 15 verschiedenen Vereinen zu sehen sein. „Wir haben 20 verschiedene Rassen“, kündigt Kerber an. „Es gibt ganz viele Britten, Cashmere, Bengalen, Birmas oder Russisch Blau“, nennt sie Beispiele. Also alles Rasse- und keine Wald-, Wiesen- und Hauskatzen? Die Präsidentin lacht. „Was wir als Hauskatzen kennen, sind ja eigentlich Europäisch Kurzhaar, also auch Rassekatzen“, sagt sie und bedauert, dass es die allerdings in Nachterstedt nicht zu sehen gebe.

Dafür hat der Verein, der in einem kleinen Ort zwischen Halle und Leipzig angesiedelt ist und deutschlandweit um die 70 Mitglieder besitzt, ein tolles Programm vorbereitet. So werden etwa am Sonnabend ab 14 Uhr – wie es sich für einen Royal-Cat-Club gehört – unter den älteren Katzen eine Königin und ab 14.30 Uhr unter den jüngeren eine Prinzessin gekrönt.

Am Sonntag zur gleichen Zeit König und Prinz. Jeweils um 15 Uhr werden zudem die Richterlieblinge und um 17.30 Uhr die Publikumslieblinge vorgestellt. Für die gibt es einen von Jürgen Stein, dem bisherigen, langjährigen Vereinsvorsitzenden, gespendeten Preis.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene vier und für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren zwei Euro.