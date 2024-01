Ein 15 Jahre alter Junge ist aus einem Kinderheim in Aschersleben verschwunden. Nun sucht die Polizei verzweifelt nach ihm. Können Sie dabei helfen?

Vermisst: 15-Jähriger verschwindet aus Kinderheim in Aschersleben (Foto im Text)

Der erst 15 Jahre alte Junge Jason ist spurlos aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Aschersleben verschwunden. Haben Sie ihn gesehen? Symbolbild:

Aschersleben/DUR. - Ein 15 Jahre alter Junge ist offenbar spurlos aus einer Kinder – und Jugendeinrichtung in Aschersleben verschwunden. Dies geht aus einer Vermisstensuche der Polizei sucht.

Demnach war der aus dem Bereich Mansfeld-Südharz stammende Junge, Jason, zuvor vom Jugendamt in Obhut genommen und in der Einrichtung in Aschersleben untergebracht worden. Von dort sei er aber kurze Zeit später getürmt und wird seitdem händeringend gesucht.

Jason wird wie folgt beschrieben:

- 180 cm groß

- schlanke/dünne Gestalt

- braune Augen

- schwarze Jeanshose mit Loch im Hosenbein

- dunkle Jacke, an einem Arm beschädigt

So soll der Junge aussehen:

Wer hat Jason aus Mansfeld-Südharz oder Aschersleben gesehen? Foto: Polizei

Die Polizei sucht händeringend nach Zeugen, die etwas zu Jason oder seinem Aufenthaltsort sagen können. Hinweise werden in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.