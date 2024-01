In Frose ist ein gerade erst gepflanzter Baum, der über Bürgerspenden finanziert, wurde abgesägt worden. Der Verschönerungsverein ist entsetzt und erstattet Anzeige.

Verschönerungsverein entsetzt: Frisch gepflanzte Buche in Frose einfach abgesägt

Frose/MZ - Blanka Metze ist entsetzt. „Uns haben die Worte gefehlt“, spricht sie von dem Foto, das ihr am Sonntag zugeschickt wurde. Auf dem ist ein kleines Bäumchen zu sehen, das der Froser Natur- und Verschönerungsverein gerade erst in dem Seeland-Ort gepflanzt hatte. Nun wurde die Buche in der Königsauer Straße knapp über dem Boden abgesägt.