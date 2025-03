Giersleben/mz. - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmorgen im Kreuzungsbereich der L72 und K1372 - zwischen Giersleben und Amesdorf -, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 32-jährige Autofahrerin die K1372 in Richtung Amesdorf und übersah dabei das „STOP“-Schild im Kreuzungsbereich. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem Pkw, der auf der L72 aus Richtung Schackenthal in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Zur Kontrolle ins Krankenhaus

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert und landeten auf einem angrenzenden Acker. Eines der Fahrzeuge überschlug sich bei dem Vorfall. Der 28-jährige Fahrer des zweiten Fahrzeugs sowie sein einjähriger Sohn, der mit ihm im Auto saß, wurden von den Rettungskräften zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Glücklicherweise erlitten beide nur leichte Verletzungen.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.