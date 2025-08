Die Jungstörche vom Froser Schulschornstein üben gerade das Fliegen. Da es im Ort aber drei Horste mit Nachwuchs gibt, kommen die Tiere da schon einmal durcheinander. Wer so zum Storchenretter wurde.

Verflogen: Froser Jungstörche verirren sich nach Flugübungen in fremde Nester

Auf einmal vier statt drei? Offensichtlich war einer der Jungstörche in Frose bei den Flugübungen falsch abgebogen und hatte sich auf den Gärtnerei-Schornstein verirrt.

Frose/MZ - „Nein, ich brate mir keinen Storch“, sagt Paul Bertrams und lacht. Denn zugegeben: Er, mit einem Storch unterm Arm, wie er damit so quer durch halb Frose läuft, das muss schon ein ziemlich seltsames Bild abgegeben haben. Aber der Hobby-Fotograf, der in dem Seeland-Ort seit Jahren das Familienleben der großen Schreitvögel dokumentiert, wollte das verirrte Tier lediglich nach Hause bringen. Doch was genau war passiert?