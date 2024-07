Bei einem Einbruch in das Vereinsheim vom SV Rotation Aschersleben wurden am Wochenende die Räume verwüstet.

Unbekannte sind über die Fester in das Vereinsheim von Rotation Aschersleben eingebrochen.

Aschersleben/MZ - Am Sonntagnachmittag wurde ein Einbruch in das Vereinsheim des Ascherslebener Sportvereins SV Rotation in der Wilslebener Straße festgestellt.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich Unbekannte durch das Aufbrechen von sechs Fenstern gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und diese anschließend durchwühlt. In den Räumen wurden verschiedene Gegenstände und Bekleidung herumgeworfen.

Ob und, wenn ja, was dabei gestohlen wurde, sei bisher nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.