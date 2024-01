Nachbarn haben nach dem Anschlagen von Rauchmeldern in einer Ascherslebener Wohnung Schlimmeres verhindert. Was genau passiert war.

Aschersleben/MZ/fge - Ein gemeldeter Wohnungsbrand in der Schlachthofstraße rief am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr die Feuerwehren aus Aschersleben und Westdorf auf den Plan. Die Rauchmelder waren in einer Wohnung angeschlagen und auch im Hausflur vernebelte sich bereits die Sicht so langsam.