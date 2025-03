Die Jugendberatung JASS unterstützt junge Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf – jetzt auch regelmäßig an der Berufsbildenden Schule in Aschersleben.

Unterstützung für Jugendliche: JASS-Beratung jetzt an der Berufsschule in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Die gemeinsame Ausbildungs- und Studienberatung JASS, die seit 2019 von der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und dem Salzlandkreis angeboten wird, hat sich bewährt. Deshalb gehen die drei Partner einen Schritt weiter: Ab sofort sind die Experten für den Übergang von Schule zu Beruf regelmäßig auch in der Berufsbildenden Schule des Salzlandkreises Wema in Aschersleben anzutreffen. Die Beratungen finden jeden zweiten Mittwoch des Monats zwischen 10 und 12 Uhr in einem festgelegten Raum in der Magdeburger Straße statt. Schulleiter Sascha Bock findet: „Damit wird ein niederschwelliges Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler direkt vor Ort geschaffen.“