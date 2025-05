Westdorf/Mehringen/MZ. - Der Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ geht in die entscheidende Phase. Nachdem die beiden Ascherslebener Ortsteile Westdorf und Mehringen neben Zens bereits zu den Kreissiegern gekürt wurden, steht nun der Sachsen-Anhalt-weite Vergleich an.

Zu diesem Zweck besucht die Landesjury am Dienstag, 20. Mai, die drei Orte im Salzlandkreis. Start ist 9 Uhr am Alten Gutshof in Westdorf, ehe es 11.30 Uhr am Parkplatz Kirchstraße in Mehringen weitergeht. Der Besuch ins Zens startet 15 Uhr an der Kita in der Kirchhoffstraße.

Viele Bewerber

Aus den 124 landesweiten Bewerbungen – allein 27 davon aus dem Salzlandkreis – haben sich letztendlich 14 Dörfer qualifiziert. Diese messen sich derzeit mit ihren innovativen Konzepten und Projekten im Landeswettbewerb. Die Sieger – auch auf Landesebene werden in diesem Jahr drei gekürt – werden für ihre herausragenden Leistungen auf dem Landeserntedankfest geehrt. Sie haben außerdem die Chance, Sachsen-Anhalt beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im Jahr 2026 zu vertreten.