Alles andere als gewöhnlich war die Rettungsaktion für eine eingeklemmte Katze in Aschersleben. Was passiert war und ob es ein Happy End gab.

Aschersleben/MZ - Zu einer dramatischen Rettungsaktion kam es am frühen Mittwochabend in der Ascherslebener Worthstraße. Passanten hatten beobachtet, dass eine Katze in der Dachrinne eines dreigeschossigen Hauses scheinbar eingeklemmt war und vergeblich versuchte, sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien.