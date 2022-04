Ukrainische Schüler werden in Ascherslebener Grundschule begrüßt

Die Grundschule Pfeilergraben heißt mehr als 30 Kinder mit einer Zuckertüte willkommen. Sie sollen schnellstmöglich in einen normalen Schulalltag eingebunden werden.

Erste ukrainische Schülerinnen und Schüler werden in der Grundschule Pfeilergraben willkommen geheißen.

Aschersleben/MZ - „Dobrij Djen!“ Herzlich begrüßt Alexander die Kinder und ihre Mütter auf russisch. Für die Grundschule Pfeilergraben ist es ein Glück, dass der Ukrainer schon länger als Integrationshelfer hier arbeitet und übersetzen kann. Mehr als 30 Flüchtlingskinder im Grundschulalter hat die Stadtverwaltung in die Schule eingeladen. So schnell wie möglich sollen sie einen normalen Alltag leben. Das Lernen gehört dazu. „Ich glaube, dass es auf der ganzen Welt wichtig ist, dass die Kinder in die Schule gehen und dass sie das auch wollen“, sagt der städtische Amtsleiter Steffen Schütze.