Das Heimat- und Schützenfest in Mehringen sorgt an zwei Tagen für Geselligkeit und Spaß. Einige der Wettbewerbe fordern den Ehrgeiz der Teilnehmer heraus.

Mehringen/MZ - Premiere für den noch jungen Mehringer Spielmannszug: Er hatte am Sonnabend eine Mission im eigenen Ort. Musizierend zogen die Bläser, Trommler und Lyraspieler durch den Ort, weckten die Einwohner und läuteten so das Heimat- und Schützenfest am Sonnabendmorgen ein. „Wir sind froh, dass wir wieder einen eigenen Spielmannszug haben“, sagte Ulrich Fügner, der Vorsitzende des Heimatvereins.