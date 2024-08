Gabi Klotz (vorn) und Sonja Obst arbeiten in der Ascherslebener Tourist-Information.

Aschersleben/MZ - Viele Ascherslebener und Gäste kennen Gabi Klotz und Sonja Obst. Schließlich sind die beiden Frauen die Gesichter der Tourist-Information an der Hecknerstraße.

Ob Ticketverkauf, die Buchung einer Stadtführung oder allgemeine Informationen zur Stadt und den Sehenswürdigkeiten – Gabi Klotz und Sonja Obst haben auf viele Fragen rund um touristische Belange eine Antwort.

Nun ist die Tourist-Infomation in Aschersleben – und damit auch die Arbeit der beiden Mitarbeiterinnen - erneut mit der Q-Marke, dem Siegel der Initiative ServiceQualität Deutschland, ausgezeichnet worden. Dabei handele es sich laut Aschersleber Kulturanstalt um eine der wichtigsten Auszeichnungen für Betriebe der Tourismus- und Dienstleistungswirtschaft in Deutschland. Vor allem in Sachen Kundenzufriedenheit müsse man überzeugen, um dieses Siegel zu erhalten.

Neben Qualität, Effektivität und Service-Ideen habe die Tourist-Info auch in Sachen Nachhaltigkeit überzeugt und darf sich ab sofort zusätzlich mit der Auszeichnungsurkunde „TourCert Qualified“ schmücken.

Wer sich persönlich davon überzeugen möchte, hat montags, mittwochs und freitags von 10 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr und an den Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit dazu.