Erika Schwerke (2.v.l.) führt eine neugierige Gruppe am Frauentag zu Frauenorten in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Am Abend zuvor, als sich Ascherslebens Sternfreundinnen beim gemütlichen Essen trafen, schaute Vorstandsmitglied Klaus Rockmann als Rosenkavalier vorbei und überraschte jede Frau mit einer hübschen Blume. Am Frauentag selbst hat sich die lustige Truppe nun zu einer Stadtführung verabredet und will gemeinsam mit Erika Schwerke Frauenorte in Aschersleben entdecken.