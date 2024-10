Aschersleben/MZ - Die Zeit der langen Schlangen an öffentlichen Telefonzellen mit der Aufforderung „fasse dich kurz“ ist längst vorbei. Im Zeitalter von Smartphones mit Internet- und Telefonflatrates sowie Flatrate in Festnetzen spielen die einst gelben oder zuletzt magentafarbenen Zellen mit Münz- oder Kartentelefonen schon lange keine Rolle mehr. In der vorigen Woche wurde auf dem Holzmarkt in Aschersleben eine der letzten Telefonzellen der Stadt abgebaut. Der TV-Serientitel „Das war dann mal weg“ passt nun also auch auf diese Zellen.

