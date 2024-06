Aschersleben/MZ - Am Wochenende wurde in die Adam-Olearius-Schule in Aschersleben eingebrochen, berichtet die Polizei. Der Einbruch wurde am Montagmorgen vom Hausmeister festgestellt und sofort der Polizei gemeldet. Unbekannte hätten sich gewaltsam durch einen der Eingänge Zugang verschafft und anschließend sämtliche Klassenräume durchsucht.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden etwa 40 Laptops aus den Ladestationen entwendet. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 Euro. Die Ermittlungen laufen, wobei auch Fachkräfte der Spurensicherung zum Einsatz kamen.