Taubenturmfest bringt Gaterslebener Gemeinde zusammen

Zum 16. Mal wird beim Taubenturmfest in der Seelandgemeinde Gemeinschaft und Geselligkeit ganz großgeschrieben.

Gatersleben/MZ - Durch die Corona-bedingte Pause der vergangenen zwei Jahre ist es für die Gaterslebener Pfarrerin Johanna Bernstengel das erste Taubenturmfest in ihrer Gemeinde, obwohl es sich bereits zum 16. Mal jährt. Zelte im Pfarrhof sollen die Feiernden am Sonnabendnachmittag vor eventuellem Regen schützen, doch als ob es so gewollt wäre, hält sich das Wetter.