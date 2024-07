In eine Firma am Ascherslebener Weinberg wurde laut Polizei eingebrochen. Das Büro wurde dabei durchsucht und mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Täter entwenden in Aschersleben mehrere hundert Euro aus Tresor

Aschersleben/MZ - In der Nacht zum Mittwoch wurde laut Polizei in das Büro einer Ascherslebener Firma im Bereich Weinberg eingebrochen. Unbekannte gelangten über die Umfriedung und durch die unverschlossene Tür in das Gebäude.

Die Bürotür soll gewaltsam geöffnet und das Büro nach Wertgegenständen durchsucht worden sein. Die Täter öffneten einen Tresor und verschwanden mit mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungen laufen, heißt es aus dem Revier Salzlandkreis.