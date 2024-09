Aschersleben/MZ. - Eine laue Sommernacht und Live-Musik an mehreren Orten im Zentrum von Aschersleben. Menschen schlendern lachend oder sich unterhaltend über die Straßen. Die „Lange Nacht der Kultur“ hat sie in die Stadt gelockt. Und das von der Kulturanstalt mit vielen Helfern aufgestellte Programm verspricht freien Eintritt und viele Erlebnisse. Schon früh sind alle Plätze im Biergarten „Zum Bestehorn“ belegt. Murphy und Rolf spielen auf.

„Die lange Nacht der Kultur muss jedes Jahr sein“, findet Sven Habich. Im Biergarten stimmt er sich mit Frau Nicole und deren Freundinnen erst einmal ein, bevor sie sich zu den anderen zwölf Stationen aufmachen.

Kurzfilme mit dem Jugendforum

Im Funkhaus der Harz-Börde-Welle lassen sich Besucher über den Funkhaus-Alltag informieren und die Studios und Schneideplätze von Vorstand Mario Lange erklären. Kurzfilme werden vom Jugendforum in der Orangerie des Bestehornparks gezeigt, ehe ein DJ später auflegt. „Es geht um das Zusammenkommen. Und wir wollten der Stadt mal etwas anderes bieten“, sagen Vivian Bartels und Lenny Kiontke, die auch Mitglieder für das Jugendforum suchen, zum Kino. Nach dem Mühlenfest am Nachmittag ist die Wassermühle, wo Mitgliedes Kunstvereins Schöpfrad ihre Arbeiten zeigen, am Abend weiter ein Anziehungspunkt. „Alles kommt den Jugendlichen zugute“, sagt Jugendpflegerin Anne Blaczyk. Livemusik kommt von Snookerballs und ZweiTakt.

„Speziell das Sommer-Atelier ist immer sehr abwechslungsreich, weil stets neue Künstler kommen“, findet Henriette Werner in der Kreativwerkstatt. Der freie Eintritt zur Grafikstiftung Neo Rauch wird von vielen Ascherslebenern zu einem Besuch der neuen Ausstellung genutzt. Im Rondell beteiligt sich der Kulturkreis Adam Olearius mit mehreren Beiträgen an der „Langen Nacht der Kultur“. Die Sternenfreunde freuen sich über die vielen Gäste, die den ganzen Abend bis auf das Dach des Stephaneums klettern. „Ich habe das erste Mal den Saturn gesehen“, sagt einen Hoymerin. 200 Besucher sind es am Ende hier.

Generationen gemeinsam unterwegs

In den dunklen alten Gefängniszellen konnten die Besucher in der Nacht mit Taschenlampen das Kriminalpanoptikum erkunden. ( Foto: Detlef Anders)

Im Museum testen Besucher, welches der Modelle ihnen für einen Bebauung der Vorderbreite/Hinterbreite gefallen würde. Dass der Parkplatz verschwinden könnte, gefällt einer Besucherin gar nicht. Die Musikpause im Museumshof nutzt Martin Schwemmer mit Sohn Moritz (22) zum Museumsbesuch. „Man geht ja sonst nicht in das eigene Museum“, sagt der Vater. „Man war früher in der Schule hier, aber es ändert sich ja auch“, hat sein Sohn festgestellt.

„Für Aschersleben ist es eine schöne Sache“, sagt Karin Hartmann. „Wo kann es schöner sein als im Grauen Hof“, denkt Norbert Jahn, der im vollen gemütlichen Hof stehend froh ist, in den 90er Jahren nicht aus Aschersleben weggezogen zu sein. „Es ist schön, dass alle Generationen gemeinsam unterwegs sind“, ergänzt seine Frau Gundhild Jahn.

Bilder und Musik

Viele Ascherslebener zog es bei bestem Spätsommerwetter in den Grauen Hof, wo es Live-Musik gab. ( Foto: Detlef Anders)

Die Heilig-Kreuz-Kirche der katholischen Kirchengemeinde am Markt lädt bei Bildern und Musik zum Innehalten ein. Wie auch die evangelische Kirchengemeinde in der Stephanikirche mit Fotos der Ausstellung „Ansichtssache“. Besucher loben das Flair der Kerzen schon auf dem Kirchhof, ehe es beim Candlelight-Konzert mit Johanna Bremer sehr voll wird und die Sängerin Beifallsstürme erntet.

Umjubelt war das Candlelight-Konzert mit Johanna Bremer. (Foto: Detlef Anders)

200 Besucher werden im Kriminalpanoptikum gezählt, wo Steffen Claus um 22 Uhr erstmals zur Taschenlampentour eingeladen hat. In den dunklen alten Gefängniszellen können die Besucher mit Taschenlampen die ungewöhnliche Ausstellung erkunden, die viele schon bei Tageslicht kennen. „Das ist sehr interessant, noch einmal ein ganz anderes Erlebnis“, findet Justine Göldner (20).

„Ich bin sehr froh, dass wir das wieder gemacht haben“, sagt Matthias Poeschel, der Chef der Aschersleber Kulturanstalt, am Sonntag. Er lobt das große Engagement der Verantwortlichen an jeder Station, die die Nacht als „großes Gemeinschaftswerk“ verstanden haben. Er habe viele Besucher gesehen, die er aus dem Ascherslebener Stadtbild nicht kennt und die also extra nach Aschersleben gekommen sind. „Nächstes Jahr gibt es wieder eine lange Nacht der Kultur“, kündigt Matthias Poeschel an.