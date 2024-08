Beim Tag des offenen Ateliers haben die diesjährigen Teilnehmer des Sommerateliers den Ascherslebenern einen Einblick in ihre aktuelle Arbeit gewährt. Die Ausstellung startet dann am 23. August.

Tag des offenen Ateliers: Künstler geben in Aschersleben Einblick in ihre Arbeit

Aschersleben/MZ - Schon seit Mitte Juni leben und arbeiten Sandra Gutsche und Manuel Wagner im Rahmen des diesjährigen Sommerateliers in Aschersleben. Am Mittwoch haben die beiden Künstler beim Tag des offenen Ateliers Interessierten einen Einblick in ihre aktuelle Arbeit in den Räumen des Riegelbaus gewährt.