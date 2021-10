Tag der Bibliotheken - Wie es den Bücherein in Aschersleben geht

Susanne van Treek in der Abteilung für Sachbücher. Einige Nutzer hinterlassen kuriose Lesezeichen in den Werken.

Aschersleben/MZ - Das vergangene Jahr 2020 hätte ein besonderes werden sollen für die Bibliothek in Aschersleben. Sie hätte ihr 120-jähriges Bestehen gefeiert. „Doch das ist leider durch Corona nichts geworden“, meint Susanne van Treek, Leiterin der Kreisbibliothek. Nun aber möchte man vorsichtig wieder mit den ersten Veranstaltungen beginnen. So wurde Anfang der Woche im Lesesaal, einer ehemaligen Kapelle, eine Ausstellung der Künstlerin Andrea Gohr eröffnet. Am Donnerstag, dem 4. November, findet erstmals wieder eine Veranstaltung im Lesecafé der Bibliothek statt. Zu Gast: Autorin Grit Schiffter.

Bibliotheken im Wandel

Die Bibliothek in Aschersleben wurde im Jahr 1900 am Holzmarkt gegründet, mit Hilfe einer Spende durch die Brüder Bestehorn. Seitdem hat sich viel verändert, nicht zuletzt durch die Digitalisierung in den vergangenen Jahren. Schon 2002 habe die Kreisbibliothek, die sich seit 1996 in den Badstuben befindet, auf ein Computerverbuchungssystem umgestellt. Vor zehn Jahren gehörte die Bücherei sogar zu den Gründungsmitgliedern des Onleihe-Verbundes Sachsen-Anhalt, der die Ausleihe digitaler Medien ermöglicht. Außerdem werden den einzelnen Medien in Bibliothekskatalogen inzwischen immer mehr und immer konkretere Schlagwörter zugewiesen, so dass sich die Recherchemöglichkeiten für Nutzer verbessern, erklärt Susanne van Treek. Auch die Vielfalt der Medien sei in den vergangenen Jahren enorm angestiegen. Früher habe man in Bibliotheken viele „Staffelexemplare“ im Angebot gehabt, also mehrere Ausgaben des gleichen Werkes, so die Leiterin. Das sei heute kaum noch üblich. Stattdessen gäbe es mehr unterschiedliche Titel.

Insgesamt 39.128 Medien stehen in der Kreisbibliothek inzwischen zur Auswahl. Dazu zählen neben Romanen, Kinder- und Fachbüchern beispielsweise auch CDs und DVDs. Die Ausschüttung zusätzlicher Fördermittel durch das Land ermöglichte in diesem Jahr wieder einige Neuanschaffungen. Besonders beliebte Werke unter den rund 1.000 Nutzern: Buchreihen wie „Harry Potter“ oder die Schwestern-Reihe der kürzlich verstorbenen Autorin Lucinda Riley. „Die gehen wie verrückt“, so Susanne van Treek. In den ausgeliehenen Werken hinterließen die Leser übrigens oft die seltsamsten Lesezeichen, wie Fotos oder Postkarten, erklärt die 52-Jährige. Noch merkwürdiger wird es bei Klopapier und Krankenscheinen.

Auch CDs und DVDs gehören zum Bestand, wie hier in der Kinderbibliothek. Anja Riske

Förderung der jüngsten Leser

Eine besondere Rolle spielt in der Kreisbibliothek in Aschersleben die Leseförderung und Entwicklung der Medienkompetenz der kleinsten Leser. Sie kommen in der Kinderbibliothek im Untergeschoss auf ihre Kosten. Die Treppe dorthin verfügt - neben einem Lift - auch über zwei Geländer, eines für größere und eines für kleinere Bücherwürmer. Bunte Fußspuren führen zu den Werken für unterschiedliche Altersgruppen.

„Lesen ist die Voraussetzung für so vieles im Leben“, meint Susanne van Treek, daher sollen Kinder schon früh bei der Nutzung von Bibliotheken unterstützt werden. So führt man aktuell ein Märchenprojekt mit einer Kindertagesstätte durch oder gibt Zweitklässlern die Chance, einen „Bibliotheksführerschein“ abzulegen. Denn was in der Kinderbibliothek - beispielsweise an Recherchemöglichkeiten - gelernt wird, funktioniere später auch in einer Universitätsbibliothek, so van Treek.