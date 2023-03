Kein Zugverkehr am Bahnhof Aschersleben Streik der Gewerkschaften macht sich auch in Aschersleben bemerkbar

Wie vielerorts in Deutschland fahren am heutigen Montag keine Züge in Aschersleben. Der Busverkehr rollt hingegen wie gewohnt. Auch die Stadtverwaltung ist dem Streikaufruf nicht gefolgt.