Aschersleben/MZ - Das Polizeirevier Salzlandkreis warnt vor Trickbetrügern, die sich mit fingierten Spendenlisten an der Haustür melden. Ein solcher Fall hat sich am Donnerstagnachmittag in Aschersleben ereignet. Zwei unbekannte Männer haben nach Angaben der Polizei im Hellgraben bereits einen Geldbetrag von einem Hausbewohner erhalten und klingelten daraufhin an der Tür einer 79-jährigen Hausbewohnerin.

Einer der Männer bat die Rentnerin um ein Glas Wasser. Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung und erlaubte ihm auch die Toilette zu benutzen. Während der zweite Unbekannte die 79-Jährige in ein Gespräch verwickelte, habe sein Komplize die fremde Wohnung durchsucht.

Seniorin hat Täter angeschrien

Die aufmerksame Seniorin erwischte ihn allerdings beim Inspizieren des Schlafzimmers und schrie ihn an, woraufhin beide Männer aus dem Haus flüchteten und mit einem silbernen Mercedes davonfuhren. Die Rentnerin und der zweite Bewohner informierten die daraufhin die Polizei. Aus der Wohnung der Rentnerin soll nichts gestohlen worden sein.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung – auch dann nicht, wenn der Anlass augenscheinlich positiv ist. Lassen Sie sich nicht auf Verkaufsgespräche an der Haustür ein. Betrüger nutzen die Hilfsbereitschaft, die Freundlichkeit, die Einsamkeit und die Wehrlosigkeit älterer Menschen schamlos aus.