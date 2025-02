Drohndorf/MZ - Starke Leistung des FSV Drohndorf-Mehringen zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Landesklasse III: Das Team rang auf heimischer Anlage dem FC Hettstedt ein 2:2 ab und erkämpfte den zehnten Punkt in der laufenden Saison. Nach einem 0:1-Rückstand wendeten die Kicker des FSV das Blatt, schossen in der Endphase das 2:1-Führungstor, um dann in der Nachspielzeit der Partie noch den Ausgleich zu kassieren.

