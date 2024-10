Die Handballer des HC Aschersleben konnten sich im Kellerduell der Regionalliga behaupten und landeten am Sonntag einen wichtigen Auswärtssieg in der Erzgebirgshalle in Aue.

Aue/Aschersleben/MZ. - Nach ausgeglichener erster Halbzeit steigerten sich die Handballer des HCA nach Wiederanpfiff und behielten in der Schlussphase die Nerven. Das Team um Käpt’n Alexander Weber fuhr am Sonntagabend in der Auer Erzgebirgshalle den zweiten Saisonsieg ein. Und dieser fiel am Ende mit 33:25 (14:14) recht deutlich aus.