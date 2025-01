Bei seiner Lesung im Rahmen des Literaturprojektes „9 Points of View“ gibt der österreichisch-tschechische Autor Michael Stavarič einen Einblick in sein Leben, seine Geschichten und seine in Aschersleben gesammelte Inspiration.

In der Kreativwerkstatt liest Stadtschreiber Michael Stavarič unter anderem aus seinem Buch „in an schwoazzn kittl gwicklt“.

Aschersleben/MZ. - Leitender Koordinator des Präsidenten des Internationalen P.E.N.-Klubs, Sekretär des tschechischen Botschafters in Österreich, Lehrbeauftragter für Inline-Skating an der Sportuniversität Wien – Michael Stavarič war vieles in seinem Leben. Seit Kurzem ist eine weitere ungewöhnliche Beschäftigung hinzugekommen: Stadtschreiber in Aschersleben.