Stadtrat im Seeland startet in Probephase für digitales Arbeiten

Im Rat der Stadt Seeland wird künftig mit Tablet statt mit Papier gearbeitet - zumindest größtenteils. Die Stadt will damit einerseits Geld sparen, aber auch mit der Zeit gehen.

Seeland/Schadeleben/MZ - Alfred Malecki (Wählergemeinschaft Schadeleben) ist an diesem Abend der Erste. Als Ortsbürgermeister von Schadeleben ist er quasi mit der Hausherr des Seelandforums, das sich der Seeland-Stadtrat für seine Oktober-Sitzung als Tagungsort ausgesucht hat. Und so schiebt Malecki Tische und Stühle hin und her, richtet das Mikrofon ein und packt auf seinem Platz ein iPad aus. Schließlich ist es eine ganz besondere Ratssitzung: die erste, die im Seeland papierlos ist.