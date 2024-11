Aschersleben/MZ - Der Ascherslebener Stadtrat hat am Mittwochabend neue Elternbeiträge für die Nutzung der Kindertagesstätten beschlossen. Es wird teurer für die Familien, aber bei weitem nicht so heftig, wie es die Stadtverwaltung vorgeschlagen hatte. Nach intensiven Diskussionen in den Ausschüssen haben sich alle Fraktionen außer AfD/Bafa auf einen Vorschlag geeinigt, der die Familien stärker als bisher an den Kosten beteiligt, dabei aber moderater ausfällt als es zu erwarten war.

