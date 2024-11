Seeland/MZ. - Eigentlich wollte die Stadt Seeland den Winterdienst in diesem Jahr komplett in die eigenen Hände nehmen – und Geld einsparen. „Wir haben uns dafür extra ein Fahrzeug gekauft, um uns autark aufstellen zu können“, spricht Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) während der jüngsten Verwaltungsausschuss-Sitzung vom sogenannten „Fuso“, der vor allem die Straßen zwischen den Seeland-Ortsteilen schnee- und eisfrei halten sollte. Doch beim Winterdienst gibt es offensichtlich Ladehemmungen, so dass die Stadt nun ungewollt tiefer in die Kasse greifen muss.

