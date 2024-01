Aschersleben hat zum Jahresanfang vier Preise vergeben: Für besondere Leistungen in der Wirtschaft, beim Bauen und in der Bildung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die Freude steht Gabriele Ebeling ins Gesicht geschrieben. Heute hat sie die praktisch wärmende Jacke, in der sie normalerweise an ihrem Stand auf dem Wochenmarkt in Aschersleben steht, gegen ein festliches Outfit getauscht.