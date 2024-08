33 Prüfungen bis hin zur Klasse S mit drei Sternen, dem einzigen Wettstreit dieser Art in Sachsen-Anhalt – am Wochenende dreht sich auf der Ascherslebener Herrenbreite alles wieder rund ums Pferd.

Sport und Unterhaltung: So sieht das Programm beim Ascania Pferdefestival in Aschersleben aus

Das Wochenende steht in Aschersleben wieder ganz im Zeichen des Reitsports: Es ist Zeit für das Ascania Pferdefestival.

Aschersleben/MZ - Der Fan-Gemeinde sei es zu verdanken, sagt Organisator Harald Sporreiter, dass es seit 2011 in Aschersleben mit dem Ascania Pferdefestival ein Reit-, Spring- und Fahrturnier der Extraklasse gibt, das nicht nur den sportlichen Aspekt bedient, sondern in der Eine-Stadt stets auch für anspruchsvolle Unterhaltung sorgt.

Donnerstag ist Eintritt frei

Eröffnet wird das Pferdesport-Ereignis auf der Herrenbreite bereits am Donnerstag. Der Nachmittag ist den jungen Springpferden und den Reitsportlern aus der Region vorbehalten. Bereits am Vormittag haben die Kindergärten der Stadt Spaß bei Puppentheater und anschließendem Nudelessen. Für alle Gäste spielt die Band „Atemlos“ am Abend im Festzelt. Der Eintritt dafür ist frei.

Der Freitag, 23. August, ist dagegen den Senioren gewidmet, die ab 14 Uhr von Sängerin Regina Ross im Festzelt unterhalten werden. Derzeit messen sich Ross und Reiter bei den ersten Springprüfungen der schweren Klasse, die ein Ticket zum Leipziger Partner Pferd Cup 2025 bedeuten können. Weitere Springen und Fahrprüfungen schließen sich an. Ebenso einer der Höhepunkte der Veranstaltung: der Flutlichtabend. Dabei werden ab 21 Uhr die Vereine im Kostüm zum Mannschaftsspringen antreten.

Kutschenkorso am Sonntag

Am Sonnabend, 24. August, geht es dann sportlich mit Springen der mittelschweren Klasse und Wettbewerben in der Klasse S mit einem und zwei Sternen weiter. Besonders freut sich Harald Sporreiter aber auf den Nachmittag, wo ab 14 Uhr ein großer Kutschenkorso mit rund 30 Gespannen durch die Eine-Stadt aufbricht. Angeführt vom Weltmeister der Spielmannszüge, den Hettstedter Spielleuten, und bestückt mit vielen historischen Kutschen. Musikkür und Hindernisfahrt der Vierspänner schließen sich an, ebenso ein Showabend ab 21 Uhr.

Am Sonntag, 25. August, gibt es die abschließenden Springprüfungen, Führzügel-Wettbewerb im Kostüm und mit dem Großen Preis der Salzlandsparkasse ein Wettkampf der nationalen Springreiter-Elite Deutschlands.