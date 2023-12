Sperrgebiet größer als gedacht: War Baden im Froser See in den letzten Jahren illegal?

Im Sommer dieses Jahres war die Welt am Froser See noch in Ordnung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Frose/MZ - Wird ein Baden im Froser See weiterhin möglich sein? Mario Kempe, der das Gewässer vor den Toren des Seeland-Ortes gemeinsam mit Bernd Bruder als Pächter betreibt, weiß es nicht. „Ich war wie vor den Kopf geschlagen“, gesteht er angesichts einer 2013 erstellten Karte, die das offenbar noch heute gültige Sperrgebiet am See ausweist. Erlassen vom Bergbausanierer LMBV nach dem Erdrutsch von Nachterstedt, bei dem riesige Böschungsteile und Häuser in den Concordia See stürzten und mehrere Menschen starben.