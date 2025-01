Was das Jahr 2025 am Himmel über Aschersleben und dem Seeland alles bereithält

Aschersleben/Seeland/MZ - „Ein astronomisch spektakuläres Jahr liegt hinter uns. Dabei war die Vorschau vor einem Jahr eher langweilig ausgefallen“, zuckt der Ascherslebener Sternfreund Matthias Reinäcker, der jahrelang in der Eine-Stadt das Planetarium geleitet hat, mit den Schultern. Und meint: „Es waren die unvorhersehbaren Ereignisse, die 2024 prägten.“ Dabei denkt der Experte etwa an den Kometen „C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas“, der über den herbstlichen Abendhimmel zog, oder die fantastischen Polarlichter im Mai und im Oktober, die man in solch einer Intensität in diesen Breiten gar nicht kennt.