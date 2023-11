Ein Hinweisschild und eine Baumspende wurden in der Ascherslebener Askanierstraße mutwillig beschädigt.

Sinnlose Beschädigungen: Vandalen toben sich in Ascherslebener Askanierstraße aus

Diese Baumspende in der Askanierstraße aus dem Jahr 2020 muss ersetzt werden. Unbekannte haben den Stamm abgeknickt.

Aschersleben/MZ - Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag eine Schneise der Verwüstung in der Askanierstraße in Aschersleben hinterlassen. Ein Wegweiser zum Zoo wurde umgelegt, ein junger Baum einfach abgeknickt.