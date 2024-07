Die Eine in Aschersleben ist in einigen Bereichen, wie hier auf Höhe der Eineterassen, derzeit rot.

Aschersleben/MZ - Sind das Rotalgen? In der Eine in Aschersleben zwischen der Pfeilergraben-Grundschule, vorbei an den Eine-Terrassen, unter der Bundesstraße 180 hindurch bis hin zur Holzbrücke, möglicherweise aber auch noch weiter, sind in dem Fließgewässer langgestreckte rote Pflanzen zu sehen. Die Eine scheint teilweise nur noch einen schmalen Durchfluss zu haben, weil das Pflanzendickicht hier wuchert.