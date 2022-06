Sie liebt die Herausforderungen als Schulleiterin in Gatersleben

Gatersleben/MZ - Was sie an ihrem Job am meisten liebt? Andrea Thieme muss nicht lange überlegen: „Natürlich die Arbeit mit den Kindern“, sagt die 53-Jährige, die seit einem Jahr Schulleiterin der Gaterslebener Grundschule „Kaethe Schulken“ ist. Als Lehrerin - ausgebildet mit dem Schwerpunkt Sport - arbeitet sie seit 1989, also seit der Wende. In Aschersleben. Und viele Jahre auch in Giersleben. Ihren Wechsel nach Gatersleben - hier unterrichtete sie zunächst auf Abordnung - hat sie aber keinen Tag bereut. Sie hatte schon seit einiger Zeit den Wunsch, einer Schule vorzustehen. „Und hier in Gatersleben wurde bereits seit Jahren ein Schulleiter gesucht - es gab immer nur kommissarische, die den Job neben ihrer eigentlichen Arbeit machten.“

