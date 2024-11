Im Salzlandkreis treiben Taschendiebe ihr Unwesen. Am Dienstagvormittag wurden sowohl in Aschersleben als auch in Bernburg Senioren die Portemonnaies aus den Einkaufswagen geklaut.

Senioren in Aschersleben und Bernburg bei Einkauf im Discounter bestohlen

In einer Discounter-Kette im Salzlandkreis gehen Taschendiebe um.

Aschersleben/Bernburg/MZ. - Beim Einkauf in einem Discount-Supermarkt in der Eislebener Straße in Aschersleben ist einer 74-Jährigen am Dienstagmorgen das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden. Das berichtet das Revier Salzlandkreis im jüngsten Polizeibericht.

Obwohl der oder die Diebe dabei auch eine EC-Karte erbeutet haben, wurde kein Geld vom Konto der Frau abgehoben. Sie hatte den Hinweis beherzigt, die Pin nicht am gleichen Ort wie die Geldkarte aufzubewahren.

Wie die Polizei weiter berichtet, wurde ebenfalls am Dienstagvormittag in einem Markt der gleichen Discounter-Kette in Bernburg ein 80-Jähriger Opfer von Taschendieben. Er hatte sein Portemonnaie im Einkaufsbeutel und diesen kurz aus den Augen gelassen.

Erst beim Bezahlen an der Kasse fiel der Diebstahl auf. Der Rentner in Bernburg hatte weniger Glück als seine Leidensgenossin in Aschersleben: Bei einer Kontoüberprüfung wurde festgestellt, dass von den mutmaßlichen Tätern bereits Bargeld abgehoben worden war.

Bereits in der vergangenen Woche hatte das Revier Salzlandkreis aus gegebenem Anlass Tipps zur Prävention von Taschendiebstählen herausgegeben (die MZ berichtete). Im jüngsten Polizeibericht wird noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Handtaschen, Portemonnaies und andere Wertgegenstände beim Einkauf nicht im oder am Einkaufswagen transportiert und schon gar nicht aus den Augen gelassen werden sollen. Solche Gegenstände gehören laut Polizei immer an die Person.