Rotfußfalken sind in Deutschland nur als Durchzügler bekannt. So viele wie jetzt wurden aber in und um Aschersleben noch nie gezählt. Bei Hoym wurden gleich 34 entdeckt.

Aschersleben/Seeland/MZ - Deutschlands Ornithologen sind derzeit ganz aus dem Häuschen. „Es ist der größte Einflug in Deutschland, der jemals registriert wurde“, spricht Uwe Nielitz von den in diesen Breiten äußerst seltenen Rotfußfalken. „Und so viele wie gerade“, meint der Ascherslebener Ornithologe, „hat man noch nie in Deutschland gesehen.“