Auch die Kinder der Grundschule traten beim Bürgerbrunch in Nachterstedt auf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nachterstedt/MZ/kwu - Mit dem Hähnekrähen ist der Bürgerbrunch der Stadt Seeland am Sonntag pünktlich 10 Uhr eröffnet worden. In diesem Jahr brunchten die Seeländer gemeinsam auf dem Gelände der beiden Schulen in Nachterstedt.