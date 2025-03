In der Stadt Seeland sterben 2024 dreimal so viele Einwohner, wie neue geboren wurden. Welche Anstrengungen die Stadt unternimmt, um junge Familien anzusiedeln.

Seeland kratzt bei Einwohnerzahl weiter an der 8.000er Marke

Das Seeland – hier Nachterstedt – will sich noch attraktiver für alte und neue Einwohner machen.

Seeland/MZ - „Unsere Zahlen sind relativ konstant“, freut sich Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos), als er auf die nun vorliegende Statistik zur Einwohnerentwicklung in seiner Heimatstadt blickt. 7.796 Menschen würden derzeit (Stand 31. Dezember 2024) in den sechs Ortsteilen der Stadt Seeland leben. Damit kratze die Kommune – im Salzlandkreis immerhin die achtgrößte von 21 – noch immer an der 8.000er Marke.