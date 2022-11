Seeland bepflanzt Ortsteile mit 42 neuen Bäumen

In den Seeland-Ortsteilen kommen 42 Bäume als Ersatzpflanzungen in den Boden - und damit sogar mehr als in Aschersleben.

So schön grün, wie hier auf dem Friedhof Frose, soll es dank der Ersatzpflanzungen an mehreren Stellen der Ortsteile des Seelandes werden.

Seeland/MZ - Das Seeland wird in den nächsten Wochen „aufgeforstet“. 42 Bäume will die kleine Stadt – als Ersatzpflanzungen – in den Boden bringen. „Das sind mehr, als sogar Aschersleben pflanzt, dort kommen nur 25 Bäume in die Erde“, sagt René Neuendorf vom städtischen Ordnungsamt nicht ohne Stolz.