Grausige Unfallbilanz Schwarzer Tag für Aschersleben und Seeland: Sieben Verletzte und ein Toter bei drei Unfällen

Drei schwere Verkehrsunfälle binnen weniger Stunden in der Region Aschersleben und Seeland. In Gatersleben endet ein Crash am Mittwochnachmittag für eine Person tödlich.