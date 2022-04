Schwarz-weiße Dramatik in der Ascherslebener Bibliothek

Der Seeland-Fotoclub hat seine neue Ausstellung eröffnet. Was Natur, Architektur und Technik so besonders macht.

Aschersleben/Nachterstedt/MZ - Der Airbus kreuzt über den Sternenhimmel. Jedes Detail des Flugzeuges ist zu erkennen. „Da muss man dazu kommen“, freut sich Lothar Püschel über seinen eigenen Schnappschuss. Entstanden ist der während eines Mallorca-Urlaubs. „Unser Hotel stand direkt in einer Einflugschneise und ich dachte: Das musst du nutzen!“, erzählt der Hobbyfotograf. Dass das Bild nun noch ein bisschen spektakulärer herüberkommt, liegt wohl auch am Schwarz-Weiß-Druck. Denn die gesamte Ausstellung des Seeland-Fotoclubs, die am Mittwochnachmittag in der Kreisbibliothek in Aschersleben eröffnet wurde, kommt in Schwarz-Weiß daher.